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لبنان

إطلاق نار وإشكال كبير بسبب سيدتين... ماذا حصل في مغدوشة؟

Lebanon 24
15-12-2022 | 11:40
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تطوّر إشكال في بلدة مغدوشة بين سيدتين لبنانية وفلسطينية، على خلفية شخصية، الى تلاسن وتبادل للشتائم والعبارات النابية، تبعه استقدام أشقاء السيدة الفلسطينية الى المكان؛ وأثر وصولهم قاموا بإطلاق النار باتجاه منزل اللبنانية من سلاح نوع كلاشنكوف.
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وعلى الفور، سارعت القوى الأمنية إلى تطويق ساحة الاشكال واوقفت مفتعليه، وعددا من مطلقي النار، فيما تجري عملية بحث وملاحقة لتوقيف آخرين لاذوا بالفرار.
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