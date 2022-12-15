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لبنان

توافد المزيد من المعزين بالراحل معن كرامي...

Lebanon 24
15-12-2022 | 11:55
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تواصل توافد المعزين بالمهندس معن عبد الحميد كرامي، حيث تقبلت عائلة الفقيد العزاء اليوم في قاعة "مسجد الوفاء" ودارة آل كرامي في طرابلس، بحضور نجلي الراحل طلال ووليد وافراد العائلة. 
 
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ومن ابرز المعزين: الرئيس تمام سلام، النواب: تيمور جنبلاط، جهاد الصمد، ايهاب مطر، محمد سليمان، حيدر ناصر، وعبدالعزيز الصمد، رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، النواب السابقون: محمد الصفدي،  مصباح الأحدب، احمد فتفت، هادي حبيش، قاسم عبدالعزيز، عبدالرحمن عبدالرحمن، جمال اسماعيل، كاظم الخير، سليم حبيب وبطرس حرب، السفير محمد عيسى، امين عام تيار المستقبل احمد الحريري، رئيس بلدية طرابلس احمد قمرالدين، المفتي السابق الدكتور مالك الشعار. القاضي الشيخ سمير كمال الدين، رئيس مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس محمد زكي، رئيس شرطة بلدية طرابلس ربيع الحافظ، نبيل حسن قائد شرطة بلدية الميناء، رئيس قسم محافظة عكار لقمان الكردي، المقدم وسيم الخير، المقدم باسم طوط، عبدالغني كبارة، رفلي دياب، احسان اليافي، وهيثم مبيض.
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