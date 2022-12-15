عثمان يلتقي وفداً من "مؤسسة اللواء الشهيد وسام الحسن"

إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام بعد ظهر اليوم، وفداً من "مؤسسة اللواء الشهيد وسام الحسن" برئاسة العميد المتقاعد فارس فارس، بمناسبة تقديم هبة عبارة عن كمية من الأدوية للأمراض المزمنة من أنواع متعددة لصالح عناصر قوى الأمن الداخلي، وذلك في حضور العميد حسين خشفة قائد وحدة الإدارة المركزية، والعميد المهندس عماد الحاج شحادة رئيس مصلحة الصحة، والعقيد عصام طقوش رئيس شعبة الشؤون الإدارية.

Advertisement