نائب سابق في ذمة الله

نعت بطريركية الارمن الكاثوليك في بيان، "احد ابناء الطائفة النائب والوزير السابق جاك جوخادريان الذي توفي اليوم الخميس 15 كانون الأول، عن 88 عاما.



وتجري مراسم الدفن يوم السبت في 17 كانون الاول في كاتدرائية مار الياس - مار غريغوريوس، ساحة الدباس - وسط بيروت".

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