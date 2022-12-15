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لبنان

عن جوازات السفر ورئاسة الجمهورية وعودة النازحين... ماذا كشف اللواء ابراهيم؟

Lebanon 24
15-12-2022 | 12:57
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أشار مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى أن اتفاقية المليون طن الثانية من الفيول العراقي إلى لبنان تسير بشكل إيجابي وتُستكمل قريباً.

وفي لقاء خاص يبثّ غداً الجمعة على قناة العراقية الإخبارية الساعة التاسعة بتوقيت بيروت، أكد ابراهيم أن أزمة تأخير تجديد الجوازات اللبنانية ستنتهي في بداية العام الجديد بشكل تدريجي.
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وفي الشق الرئاسي، قال ابراهيم: "قنوات الحوار في لبنان بملف رئيس الجمهورية يبدوا أنها مسدودة في بعض المفاصل والحوار مستمر".

وفي سياق منفصل، قال ابراهيم: "هناك مليون و٣٣٠ ألف نازح سوري في لبنان لا يرغبون بالعودة إلى سوريا".
 
وأكد ابراهيم أن "لبنان على استعداد تام للتعاون مع العراق بخصوص ملفات محاربة الفساد"، مضيفاً أن "هناك دول تدخلت لإيقاف تسليم عبدالله سبعاوي للعراق ولم نخضع لهذه الضغوط".
وأعرب ابراهيم عن حرصه على تمتين وتصحيح العلاقات مع الاخوة في دول مجلس التعاون الخليجي والملف يسير ببطىء.
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