بيان لغوتيريش بشأن حادثة العاقبية.. ماذا جاء فيه؟

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أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان، الى أن "الأمين العام يشعر بحزن عميق على وفاة جندي حفظ سلام إيرلندي من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل"، الذي قتل في حادث وقع في 14 كانون الأول في منطقة العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان، كما أصيب ثلاثة آخرون من بينهم واحد في حالة حرجة".كما عبّر غوتيريش عن "أعمق تعازيه لأسرة جندي حفظ السلام الذي توفي ولشعب وحكومة أيرلندا، متمنيا الشفاء التام والسريع للمصابين".ودعا غوتيريش الى "إجراء تحقيق سريع من قبل الجهات المختصة للوقوف على الحقائق المتعلقة بالحادث وضرورة المساءلة"، معرباً عن "تقديره العميق لجميع الرجال والنساء العاملين مع اليونيفيل"، وذكر بـ"أهمية ضمان سلامتهم وأمنهم وحرية حركة اليونيفيل".