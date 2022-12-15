إدانة بأشدّ العبارات... هكذا علّقت "الخارجية" الفرنسية على حادثة العاقبية

دانت الخارجية الفرنسية عبر حسابها على "تويتر"، بـ"أشد العبارات، الهجوم على قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان UNIFIL الذي وقع بالقرب من العاقبية في جنوب لبنان في 14/12، والذي أودى بحياة جندي حفظ سلام إيرلندي وجرح ثلاثة آخرين".

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