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لبنان

إدانة بأشدّ العبارات... هكذا علّقت "الخارجية" الفرنسية على حادثة العاقبية

Lebanon 24
15-12-2022 | 13:19
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دانت الخارجية الفرنسية عبر حسابها على "تويتر"، بـ"أشد العبارات، الهجوم على قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان UNIFIL الذي وقع بالقرب من العاقبية في جنوب لبنان في 14/12، والذي أودى بحياة جندي حفظ سلام إيرلندي وجرح ثلاثة آخرين".
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