Advertisement

لبنان

بوشكيان: الأجهزة الأمنية ستكشف ملابسات مقتل الجندي الإيرلندي

Lebanon 24
15-12-2022 | 13:32
A-
A+
Doc-P-1020401-638067332296190047.jpg
Doc-P-1020401-638067332296190047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن "الدولة اللبنانية، حكومة وشعبا، حريصة على التمسك بأفضل العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة وقوات الطوارئ الدولية لحفظ السلام في جنوب لبنان– اليونيفيل".
Advertisement


وقال في بيان، إن "لبنان يقدّر عاليا خدمة الجنود الدوليين، بعيداً من بلدانهم وأهاليهم وعائلاتهم، مؤتمنين على مهمة إرساء السلام في لبنان". 


وأضاف: "يرفض لبنان واللبنانيون أي عمليات تماس أو اشتباك أو تصد لمهمة هذه القوات التي تبادر إلى عمليات إنسانية وتدريبية وتعليمية لأبناء القرى الجنوبية. وإننا إذ نقدم تعازينا لمقتل جندي في الكتيبة الإيرلندية، نشجب هذا الحادث ونؤكد قيام الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيقات السريعة لكشف ملابسات الحادث المؤسف وتحديد المسؤولين عنه وإلقاء القبض عليهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-15
04:00 | 2022-12-15
15:28 | 2022-12-15
15:07 | 2022-12-15
14:58 | 2022-12-15
14:34 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website