بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 43400 و43500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 43450 و43550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.