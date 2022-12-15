"بابا نويل" في مجلس النواب... هل حصل النواب على هداياهم باكراً؟

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ضمن المشهدية العامة التي تظهر كل يوم خميس مع تجدد الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، يظهر السيد ميلاد أبو ملهب كعنصر أساسي من عناصر العمل المسرحي الذي تدور أحداثه أسبوعيا في ساحة النجمة على صدى التنافس بين رئيس حركة الاستقلال وبعض الأوراق الملغاة والورقة البيضاء.وبدا لافتا اليوم حضور بو ملهب مرتديا زيّ "بابا نويل" وموزعا "ميداليات الشرف" على مجموعة من النواب اختارهم بنفسه، فأتت هداياهم قبل اقل من 10 ايام من موعد عيد الميلاد وقبل ان يهدوا الشعب اللبناني رئيسا يخلصهم من دوامة العذاب الذي يعيشونه.في هذا الاطار قال النائب زياد حواط لـ "لبنان 24" انه بغض النظر عن شخص السيد بو ملهب، يمكن اعتبار المشهدية جزءا من الصورة العامة التي يمكن وضعها في اطار العملية الاجرامية بحق الشعب اللبناني.فوجود "بابا نويل" بهذه الطريقة ضمن ساحة النجمة لا يدفعنا للضحك ابدا انما للسؤال عن احوال شبابنا الذين يدفعهم حزب الله والتيار الوطني الحرّ الى الهجرة.بدوره وفي اتصال مع "لبنان 24" أكد النائب مارك ضو ان الصورة التي قدمها السيد ميلاد بو ملهب في ساحة النجمة لا تشبه الانتخابات الرئاسية من بعيد او قريب، لكن لا بد من القول انه له الحق في التعبير عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة.وللحقيقة ما شهدناه يمكن وضعه في اطار العمل المسرحي او "المزح" على الرغم من ان البلاد لم تعد تحتمل اي نوع من انواع "المزح".وفي تصريح عبر "لبنان 24" أكد النائب بلال عبدالله أنه " من حق ميلاد ابو ملهب أن يعبر بالطريقة التي يراها مناسبة، والمشهدية المشار اليها، ما هي الا صورة واضحة عن نتائج عدم التمكن من انتخاب رئيس خلال كل الجلسات الفائتة.لذلك نجدد الدعوة لانتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن حتى نتمكن من معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي"