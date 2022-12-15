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لبنان

كيف علقت السفارة الاميركية على حادثة العاقبية؟

Lebanon 24
15-12-2022 | 13:42
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صدر عن السفارة الأميركية في لبنان البيان التالي:
 
"تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات الهجوم العنيف على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل يوم أمس، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي وجرح ثلاثة آخرين. 
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إن العنف ضد قوات حفظ السلام غير مقبول، ويعرض المدنيين اللبنانيين كما والاستقرار في جنوب لبنان للخطر.
 
تقدم الولايات المتحدة أحر تعازيها لأسرة وأصدقاء وزملاء الجندي، وتأمل في الشفاء العاجل للجرحى.
 
وتدعو الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه والحؤول دون حدوث مثل هذه الهجمات في المستقبل.
 
كما وتواصل حث الحكومة اللبنانية على تسهيل التعاون الكامل مع اليونيفيل، بما في ذلك تسهيل تحركاتها داخل وخارج منطقة عملياتها، مع أو بدون مرافقة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١". 
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