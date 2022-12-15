في الضنية...اشكال واطلاق للنار (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في بلدة بقاعصفرين في قضاء الضنية، تخلله اطلاق للنار، ما أدى الى سقوط جريحين.



وعمل جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافهما ونقلهما الى مستشفى طرابلس الحكومي.



ووفقا للمعلومات، تم احراق سيارة رباعية الدفع تابعة لاحد طرفي الاشكال.

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