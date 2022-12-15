الجيش ينتشر في منطقة المشرفية...ما الذي يحصل؟

أفادت مندوبة "لينان 24" عن تنفيذ الجيش انتشاراً في منطقة المشرفية في الشياح، حيث يتم اقفال عدد من الطرقات.

ويقيم الجيش مجموعة من الحواجز في المنطقة، كما يقوم بتفتيش المارة لاسيما ركاب الدرجات النارية.