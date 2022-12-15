ما الذي تبلغه بو حبيب من وزير الخارجية والدفاع الايرلندي

تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إتصالا" هاتفيا" من وزير الخارجية والدفاع الايرلندي سيمون كوفني. أعرب خلاله الوزير بوحبيب عن إدانته الشديدة للحادث المؤلم الذي وقع اليوم في منطقة العاقبية جنوب لبنان وأودى بحياة جنديين وسقوط عدد من الجرحى من الكتيبة الايرلندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل.

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كما قدم الوزير بوحبيب تعازيه الحارة لحكومة وشعب إيرلندا وعائلة الجنديين المغفور لهما، وأبدى أسفه لهذا الحادث الأليم وثقته بأن تحقيقا" دقيقا" قد بدأته السلطات اللبنانية بمشاركة قوات اليونيفيل لكشف كافة ملابسات الحادثة وصولا" لمحاسبة المسؤولين عنها. واعاد التذكير بالدور التاريخي والمميز والمستمر، دون انقطاع منذ العام ١٩٧٨، للكتيبة الايرلندية في عمليات حفظ السلام في جنوب لبنان، مثمنا اياه.

من جهته، أبلغ الوزير الايرلندي نظيره اللبناني بإمكانية ارسال لجنة إيرلندية لمتابعة التحقيقات، وبأنه سيقوم ببحث الموضوع مع الامين العام للأمم المتحدة خلال إجتماعهما المزمع عقده على هامش تواجده حاليا" في نيويورك.