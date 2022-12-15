Advertisement

لبنان

حجوزات كثيرة للمغادرة خلال الأعياد.. هذه وجهة اللبنانيين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-12-2022 | 14:27
A-
A+
Doc-P-1020417-638067367727145164.jpg
Doc-P-1020417-638067367727145164.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا شكّ في أن نسبة اللبنانيين الوافدين إلى لبنان خلال فترة الأعياد ستكون في مستوى التوقعات المرجوّة، ولكن ماذا عن نسبة من يريد الاحتفال بالميلاد ورأس السنة في الخارج؟ هل عادت عروضات شركات السفر في الأعياد تستقطب اللبنانيين المقيمين، في ظل الأزمة الراهنة؟
Advertisement


تشير مصادر سياحية لـ"لبنان 24" الى أن "عروضات فترة الأعياد لها زبائنها، بالرغم من الظروف الاقتصادية"، لافتة الى أن "من كان يمضي فترة الميلاد ورأس السنة خارج لبنان قبل الـ2019، لا يزال يحجز للاحتفال خارجاً". 


كما كشفت المصادر أن "نسبة الحجوزات كبيرة خاصة في 21 و22 و23 من الشهر الجاري، حيث "فوّلت الطائرات" المُتجّهة الى دبي واسطنبول وقطر، مشيرة إلى أن "معظم هؤلاء يلاقون عائلاتهم المتواجدة في الخارج".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-15
04:00 | 2022-12-15
15:28 | 2022-12-15
15:07 | 2022-12-15
14:58 | 2022-12-15
14:34 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website