حجوزات كثيرة للمغادرة خلال الأعياد.. هذه وجهة اللبنانيين

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لا شكّ في أن نسبة اللبنانيين الوافدين إلى لبنان خلال فترة الأعياد ستكون في مستوى التوقعات المرجوّة، ولكن ماذا عن نسبة من يريد الاحتفال بالميلاد ورأس السنة في الخارج؟ هل عادت عروضات شركات السفر في الأعياد تستقطب اللبنانيين المقيمين، في ظل الأزمة الراهنة؟تشير مصادر سياحية لـ"لبنان 24" الى أن "عروضات فترة الأعياد لها زبائنها، بالرغم من الظروف الاقتصادية"، لافتة الى أن "من كان يمضي فترة الميلاد ورأس السنة خارج لبنان قبل الـ2019، لا يزال يحجز للاحتفال خارجاً".كما كشفت المصادر أن "نسبة الحجوزات كبيرة خاصة في 21 و22 و23 من الشهر الجاري، حيث "فوّلت الطائرات" المُتجّهة الى دبي واسطنبول وقطر، مشيرة إلى أن "معظم هؤلاء يلاقون عائلاتهم المتواجدة في الخارج".