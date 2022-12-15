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لبنان

"الطاشناق" نعى وكتلة "نواب الأرمن" جوخدريان

Lebanon 24
15-12-2022 | 14:34
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نعت اللجنة المركزية لحزب "الطاشناق" ومكتب كتلة نواب الأرمن النائب والوزير السابق المحامي جاك جوخداريان الذي توفي اليوم. 
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"الطاشناق"

الأرمن

جاك جوخداريان

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