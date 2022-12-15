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لبنان
"الطاشناق" نعى وكتلة "نواب الأرمن" جوخدريان
Lebanon 24
15-12-2022
|
14:34
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نعت اللجنة المركزية لحزب "الطاشناق" ومكتب كتلة نواب الأرمن النائب والوزير السابق المحامي جاك جوخداريان الذي توفي اليوم.
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