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لبنان

الاعتداء على قوات اليونيفيل ليس صدفة... هذا ما كشفه مولوي!

Lebanon 24
15-12-2022 | 14:58
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أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن "جنود حفظ السلام ليسوا أعداء للشعب اللبناني"، معتبراً ان "اعتداء العاقبية" جريمة ولا نقبل أي ذريعة تقول إن الحادث من فعل الأهالي".


وكشف مولوي في حديث لـ"الحدث" ان "الاعتداء ليس صدفة ولا حادثاً عرضياً والتحقيقات تشير إلى اعتراض سيارة جنود حفظ السلام في موقعين"، معتبراً أن "من يقف وراء حادث الاعتداء لا يخفي نفسه" وانه "لا يمكن القبول بمنطقين في دولة واحدة".
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وعن مجريات التحقيق بالحادثة، قال مولوي: "المحكمة العسكرية تتولى التحقيق والجيش يقوم بواجباته ولم يتم توقيف أي متهم حتى الآن".
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