ما جديد إصابات كورونا وكوليرا في لبنان؟

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان "تسجيل إصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 661، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".وعن فيروس كورونا، أعلنت الوزارة "تسجيل 69 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221475، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة".