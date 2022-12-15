فياض: لم أخالف القانون ولهذا انسحبت من جلسة الحكومة

إعتبر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن "بنود طاولة مجلس الوزراء لا علاقة لها بالضرورة في ملف الكهرباء، لذلك انسحبت من الجلسة".





وأكد في حديث تلفزيوني أنه "لم يخالف القانون بإعلان التوظيف في الهيئة الناظمة للكهرباء"، معتبراً ان "التوازن في الهيئة مفيد والقانون بحاجة للتعديل في الصلاحيات بإصدار التراخيص في القطاع الخاص ووضع التعرفة وهناك دور للدولة أيضاً"، وتابع: "انا مع أن تتألف من 6 اشخاص فذلك افضل من 5 ولكن الاهم توزيع الصلاحيات".

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