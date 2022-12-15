Advertisement

لبنان

فياض: لم أخالف القانون ولهذا انسحبت من جلسة الحكومة

Lebanon 24
15-12-2022 | 16:17
A-
A+
Doc-P-1020440-638067433575145947.jpeg
Doc-P-1020440-638067433575145947.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إعتبر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن "بنود طاولة مجلس الوزراء لا علاقة لها بالضرورة في ملف الكهرباء، لذلك انسحبت من الجلسة".


وأكد في حديث تلفزيوني أنه "لم يخالف القانون بإعلان التوظيف في الهيئة الناظمة للكهرباء"، معتبراً ان "التوازن في الهيئة مفيد والقانون بحاجة للتعديل في الصلاحيات بإصدار التراخيص في القطاع الخاص ووضع التعرفة وهناك دور للدولة أيضاً"، وتابع: "انا مع أن تتألف من 6 اشخاص فذلك افضل من 5 ولكن الاهم توزيع الصلاحيات".
Advertisement
 
 
هذا واشار فيّاض الى انه "ستقام حملات من أجل ازالة التعديات على شبكة الكهرباء"، لافتاً الى ان "التعرفة التي ندفعها في الكهرباء غير طبيعية".
 



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2022-12-16
01:15 | 2022-12-16
01:00 | 2022-12-16
23:16 | 2022-12-15
22:55 | 2022-12-15
22:50 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website