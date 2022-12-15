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لبنان

المرتضى يفتتح "سمبوزيم يوم المعوق"

Lebanon 24
15-12-2022 | 16:39
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إفتتح وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى "سمبوزيم يوم المعوق"، في مجمع انماء القدرات الانسانية من تنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان - دار الايتام ومنتدى الفن التشكيلي.
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وبعد الافتتاح جال المرتضى ومديرة الدار عبير اللبان والهيئة الادارية في ارجاء "السبموزيم" الذي تضمن لوحات لابناء الدار.


وفي السياق، قالت اللبان: "كان الوزير بمثابة الاب لكل يتيم في دارنا ونحن في هذه المناسبة لا يسعنا الا ان نشكره ونامل في ان يكون لنا سنداً داعماً للمعارض التشكيلية لأبناء دار الايتام والمعوقين".
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