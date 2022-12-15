المرتضى يفتتح "سمبوزيم يوم المعوق"

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وبعد الافتتاح جال المرتضى ومديرة الدار عبير اللبان والهيئة الادارية في ارجاء "السبموزيم" الذي تضمن لوحات لابناء الدار. إفتتح وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى "سمبوزيم يوم المعوق"، في مجمع انماء القدرات الانسانية من تنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان - دار الايتام ومنتدى الفن التشكيلي.وبعد الافتتاح جال المرتضى ومديرة الدار عبير اللبان والهيئة الادارية في ارجاء "السبموزيم" الذي تضمن لوحات لابناء الدار.





وفي السياق، قالت اللبان: "كان الوزير بمثابة الاب لكل يتيم في دارنا ونحن في هذه المناسبة لا يسعنا الا ان نشكره ونامل في ان يكون لنا سنداً داعماً للمعارض التشكيلية لأبناء دار الايتام والمعوقين".