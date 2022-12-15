عاصمة أوروبية غيّرت عادتها

خلافاً لحالات سابقة من خلو الرئاسة، لم تُشكّل عاصمة أوروبية خلية عمل للتشاور مع المكونات اللبنانية، حول سبل ملء الفراغ الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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