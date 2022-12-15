جهات حزبية لا تكتفي بالملاحقات القضائية

لا تكتفي جهات حزبية متعدّدة، بالملاحقات القضائية والأمنية العائدة للدولة، بل تلجأ لإجراءات خاصة، للحدّ من السرقات والسمسرات، وتعاطي المخدرات في مناطق تخضع لسيطرتها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement