فهمي من الداخلية إلى الصحافة!

عُين وزير الداخلية السابق محمد فهمي رئيساً لمجلس إدارة إحدى الصحف الأجنبية التي تمتلك مركزاً للدراسات مقابل راتب ضخم. ويداوم فهمي في مكتب استأجرته الصحيفة في أحد المباني الفخمة في بيروت.

(جريدة الاخبار)