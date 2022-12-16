Advertisement

لبنان

نائب يطلب مواعيد عاجلة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-12-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1020504-638067763785702697.jpg
Doc-P-1020504-638067763785702697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

طلب نائب كسرواني مستقل مواعيد من عدد من النواب وحتى من الكتل النيابية الصغيرة بطريقة عاجلة.

وفي معلومات " لبنان24" ان النائب المذكور يريد عقد هذه اللقاءات خاصة مع النواب المعارضين والمستقلين، قبيل اعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية".

ووفق مصدر سياسي مطلع "فان هذا التحرك السريع اراده النائب المذكور قبل الحوار وقبل الدخول في تسوية أو مفاوضات على شخصية وسطية مستقلة يوافق عليها السواد الأعظم من الكتل والنواب". وسيكمل هذا المرشح تواصله من خلال لقاءات ودعوات عشاء وغداء في فترة الأعياد ومطلع العام الجديد".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:12 | 2022-12-16
04:30 | 2022-12-16
06:21 | 2022-12-16
06:18 | 2022-12-16
06:00 | 2022-12-16
05:59 | 2022-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website