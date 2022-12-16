نائب يطلب مواعيد عاجلة

طلب نائب كسرواني مستقل مواعيد من عدد من النواب وحتى من الكتل النيابية الصغيرة بطريقة عاجلة.

وفي معلومات " لبنان24" ان النائب المذكور يريد عقد هذه اللقاءات خاصة مع النواب المعارضين والمستقلين، قبيل اعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية".

ووفق مصدر سياسي مطلع "فان هذا التحرك السريع اراده النائب المذكور قبل الحوار وقبل الدخول في تسوية أو مفاوضات على شخصية وسطية مستقلة يوافق عليها السواد الأعظم من الكتل والنواب". وسيكمل هذا المرشح تواصله من خلال لقاءات ودعوات عشاء وغداء في فترة الأعياد ومطلع العام الجديد".