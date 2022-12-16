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لبنان

نائب تلقى "تعليمة" التيار وهذا ما فعله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-12-2022 | 02:15
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مع تكرار جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية كل أسبوع، بات من السهل على الصحافيين والمراقبين لمجريات الجلسة أن يدركوا بكل وضوح من يضع الأوراق المختلفة.

ففي جلسة الأمس لوحظ تصوير النائب جميل عبود لورقته عبر جهازه الخليوي، وقام بتحفيظها في ذاكرة الهاتف من أجل تبرير موقفه، أما على مقلب "التيار الوطني الحر "، فإن كلمة سر الإقتراع لم تعطَ لمجمل النواب عشية الجلسة بل وصلت "التعليمة " الى النائب سيزار أبي خليل صبيحة الجلسة، فتنقّل بين نواب "تكتل لبنان القوي"، هامسا لهم كلمة السر،واعطى  قلمه لبعضهم للكتابة على ورقة الإقتراع وكانت الكلمة "الميثاق ".

واول المغادرين من الجلسة كان النائب ميشال المر .

في المقابل بدا لافتاً أنّ بعض النوّاب لم يتمكنوا من تسجيل الإسم الذي يريدونه على الأوراق البيضاء وذلك لحظة توزيعها عليهم.

وما تبيّن هو أنّ عدداً من النواب استطاع تدوين اسم مرشحه على الورقة البيضاء وذلك عقب مناداتهِ علناً من أجل التصويت، وليس قبل ذلك، وقد حصل هذا الأمرُ بشكلٍ لافت مع النائبين ستريدا جعجع وفيصل كرامي.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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