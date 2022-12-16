مأساة تضرب الشيخ طابا.. رقيب ينتحر وقصته تدمي القلوب

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أقدم الرقيب أول في الجيش من آل ط. من منطقة الشيخ طابا على الانتحار في ثكنته، من دون معرفة الأسباب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات فان شقيق الرقيب كان قد أقدم على الانتحار ايضاً منذ 17 عاماً، كما ان شقيقه الثاني قضى في معركة مخيم نهر البارد بعد سقوطه عن الملالة، ليصبح الرقيب ثالث ضحية في العائلة.يشار الى ان الرقيب أول ط. متزوج ولديه ولدين.