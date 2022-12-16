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لبنان

هيئة قدامى القوات استنكرت "الاستفزاز غير المبرر" في الأشرفية

Lebanon 24
16-12-2022 | 03:08
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 استنكرت هيئة قدامى القوات اللبنانية في اجتماعها الدوري برئاسة جو إده، "الاستفزاز غير المبرر والاعتداء غير المفهوم والمشبوه في توقيته وزمانه التي تعرضت له الاشرفية تحت حجة الاحتفال بفوز فريق عربي على فريق أوروبي عن طريق الشعارات الدينية المتشددة والهتافات المهينة بحق المقدسات والمقامات والرموز التي تعني شريحة كبرى كيانية لبنانية ومن خلال "إجتياح" بالدراجات النارية لمئات الغوغائيين والرعاع رافعين كل الاعلام إلا العلم اللبناني ورمي السباب والشتائم لأهالي المنطقة والقوى الأمنية والجيش اللبناني الذي وبحكمته وحزمه حال دون تطور الأمور نحو الأسوأ". 
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وقالت في بيان: "إن الهيئة ترفض هذه التصرفات الرعناء التي تنم عن غباء وحماقة واستخفاف بكرامة اللبنانيين جميعاً لأن الاشرفية تمثلهم وابناؤها الميامين وشهداؤها البواسل هم من دفع  الدماء وبذل الأرواح دفاعاً عن كرامة لبنان وأرزه وعلمه".
 

وحذرت من تكرار ما حصل، واعتبرت ان التمادي في التطاول واستفزاز وإهانة مشاعر ورموز ابناء الاشرفية وغيرها من المنطقة يعني بكل وضوح دعوة الى الفوضى وإستعادة لحقبة لا نريدها أن تعود لكننا لن نتوانى عن الوقوف في وجهها إذا أعاد التاريخ نفسه بواسطة من رفض ويرفض حتى الساعة ان  يبقي لبنان واحة في صحراء ووردة بين الأشواك ونوراً في الظلمات".

 

وجددت ثقتها وتمسكها "بالقوى الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني وترفض كل شكل من اشكال الامن الذاتي في اي منطقة كانت لأن الجيش اللبناني والقوى الشرعية هي المولجة الحفاظ على أمن الوطن  وأمان المواطن".       

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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