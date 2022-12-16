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لبنان

انتشار للجيش ومداهمات في طرابلس

Lebanon 24
16-12-2022 | 03:19
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سجل منذ الصباح، انتشار كثيف للقوة الضاربة ومخابرات الجيش داخل الاسواق والاحياء الداخلية لمدينة طرابلس.
وأفادت مندوبة "لبنان 24" ان فوج المغاوير نفذ مجموعة من المداهمات في المدينة بالتعاون مع مخابرات الجيش بقيادة رئيس مكتب مخابرات طرابلس.
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