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لبنان

عبدالله: لوقف مسلسل التعديات على المستشفيات

Lebanon 24
16-12-2022 | 03:18
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 غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "آن الأوان لوقف مسلسل التعديات على حرمة المستشفيات، وعلى كرامة الأطباء والعاملين الصحيين. ما حدث في طرابلس بالأمس جرى سابقا في مؤسسات أخرى. نحن كلجنة صحة نيابية، نستنكر ما حصل، ونعلن تضامننا مع المستشفى والطبيب، ونطالب القضاء والأجهزة الأمنية محاسبة المعتدين".
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