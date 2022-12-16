ينشط بتجارة وترويج المخدرات من داخل شقّته في محلّة الأوزاعي.. وهكذا تم توقيفه

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أعلنت المديريّة العامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي، أنه وبعدما توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول نشاط أحد الأشخاص بتجارة وترويج المخدّرات من داخل شقّته في محلّة الأوزاعي.على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّته ومكان تواجده.بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد موقع الشّقة، في شارع المرامل، وكامل هويّته، ويُدعى:- ظ. ش. (من مواليد عام ۱۹٦٥، لبناني)، بحقّه مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات.بتاريخ 12-12-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، وعندما جرى التأكّد من وجوده داخل شقته، نفّذت قوّة من الشّعبة مداهمة خاطفة أسفرت عن توقيفه، وتمّ ضبط ما يلي:- /١٠/ أكياس نايلون بداخلها مادّة حشيشة الكيف وزنها الإجمالي /٨٧،٥/غ.- مبلغ مالي وقدره /١٠،٢١٣،٠٠٠/ ليرة لبنانية.- علبة بداخلها كميّة من الأوراق وأعقاب السجائر الفارغة يستخدمها في تعاطي المخدرات.- /٦/ أجهزة خلويّة.-/٣/ سكاكين.بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بتجارة وترويج المخدّرات من داخل شقته، لحسابه الخاص، وترويجها على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.