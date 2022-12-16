تراجع في أسعار المحروقات.. هذا ما سجله الجدول اليوم

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تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 13 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 14 ألف ليرة، والمازوت الفي ليرة، فيما استقر سعر الغاز.وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:- البنزين 95 أوكتان: 734000 ليرة لبنانيّة.- البنزين 98 أوكتان: 753000 ليرة لبنانيّة.- المازوت: 798000 ليرة لبنانيّة.- الغاز: 470000 ليرة لبنانيّة.