داخل المصرف.. هذا ما حصل مع ممثل لبناني شهير (صور)

رصدت كاميرا "لبنان24" المُمثل اللبناني مازن مُعضّم أثناء انتظارِه في الصّف داخل أحد المصارف، اليوم الجمعة، من أجلِ تقاضي أمواله بالدولار الأميركيّ.

وبحسب ما تبيّن، فإنَّ معضّم كان يُجري عملية سحب نقدي بالدولار مثله مثل المواطنين الآخرين، ومن المحتمل أن تكون العملية مرتبطة بمنصة "صيرفة".

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وخلال وقوفه بين المواطنين، أعرب مُعضّم أمام من كان بجانبه عن حزنه بسبب الأحوال التي وصل إليها اللبنانيون.