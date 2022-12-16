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لبنان

اعتصام أمام وزارة الداخلية.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
16-12-2022 | 04:36
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نفذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية، اعتصاما تحذيريا امام مقر وزارة الداخلية والبلديات، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، اعتراضا على استمرار الغموض في مصير 450 موظفا وموظفة توقفوا عن عملهم قسرا منذ ثمانية أشهر.
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ورفع المعتصمون لافتات تطالب بحقوقهم واعادتهم الى عملهم، لان مصيرهم وعائلاتهم الشارع. وطالبوا الوزير بسام مولوي باعطائهم تفسيرا عن سبب التأخير في اعلان المناقصة.
 
وقد قطع المحتجون الطريق امام الوزارة ، وسط اجراءات امنية مشددة. وحول السير الى الطرق الفرعية.
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