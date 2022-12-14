إشكال بين اليونيفيل والأهالي في العاقبية

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افادت معلومات عن سقوط عدد من الجرحى لقوات اليويفيل بعد حادث سير وانقلاب الية في منطقة العاقبية، ومعلومات عن اطلاق نار.وفي التفاصيل، اعتمدت قوات اليونيفيل مسار غير مسارها العادي، مما استدعى اعتراض اهالي المنطقة، تطور الى اشكال واطلاق نار من قبل قوات اليونيفيل.وبعد الاشكال تعرضت الية لليونيفيل لحادث سير وانقلاب الية، مما ادى لاصابة 4 عناصر بجروح