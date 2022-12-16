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لبنان

أمرٌ مُفاجئ جرى داخل مطار بيروت.. ما القصّة؟

Lebanon 24
16-12-2022 | 05:23
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يغصّ مطار رفيق الحريري الدوليّ، اليوم الجمعة، بأعدادٍ هائلة من المُسافرين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت.
وأشارت المعلومات إلى أنّ 4 آلات تفتيش من أصل 9 قد توقّفت بشكل مفاجئ داخل المطار، وهو الأمر الذي أدى إلى الزحمة الكبيرة. 
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