أمرٌ مُفاجئ جرى داخل مطار بيروت.. ما القصّة؟

يغصّ مطار رفيق الحريري الدوليّ، اليوم الجمعة، بأعدادٍ هائلة من المُسافرين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت.

وأشارت المعلومات إلى أنّ 4 آلات تفتيش من أصل 9 قد توقّفت بشكل مفاجئ داخل المطار، وهو الأمر الذي أدى إلى الزحمة الكبيرة.