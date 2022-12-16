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لبنان

"إفرحوا".. هذا ما جاء في تغريدة للقاضية غادة عون!

Lebanon 24
16-12-2022 | 05:29
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غرّدت المُدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "صباح الخير يا أحبة. افرحوا انحل موضوع قانون استقلال السلطة القضائية بسبب اعتكاف القضاة. إن شاء الله بس ما كون غلطانة!!.لكن ملاحظة مهمة الى نقابة المحامين. أولاً أكيد ما الن علاقة بقصة بريق الزيت: موجب التحفظ".
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وأضافت: "لكن  للتذكير، الاستنكاف عن احقاق الحق مش حاصل الآن فقط. هناك اعتكاف عن محاسبة من هدر ملايين ومليارات الدولارات. وحتى على فرض اعتبار أن المدعي العام في بيروت توجد دعوى مخاصمة بوجهه لماذا لا ينظر في هذا الملف محام عام آخر، أو نيابة عامة اخرى...بكل الأحوال نحن كقضاة من هذا الشعب".
وأكمل: "معاناتنا هي معاناته، ولسنا مطلقاً من كوكب آخر. لذلك لا بد من طرح السؤال: هل تعطيل القضاء ووقف البت بحقوق المواطن سيساهم  بالفعل في تحقيق العدالة للقضاة.؟؟ بعدين صرنا كل مين ايدو الو...هيدا اليوم ببطل معتكف حسب الطلب.. وبكرا بيرجع يعتكف. أسوأ من هيك وضع بعد ما في".

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