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لبنان

موسى أدان الاعتداء على "اليونيفيل": للإسراع في التحقيقات

Lebanon 24
16-12-2022 | 05:33
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ندد النائب ميشال موسى بالاعتداء على دورية لليونيفيل، داعياً في بيان الاجهزة الامنية المختصة الى "الاسراع في تحقيقاتها لجلاء الملابسات وتحديد  المسؤوليات وتوقيف مطلقي النار واحالتهم على القضاء".
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وشدد موسى على "وجوب المحافظة على هذا الشاهد الدولي على العدوانية الاسرائيلية، وتالياً على هذه الرعاية الاممية للامن والسلام في المنطقة، اضافة الى ما توفره من الدول المشاركة والمانحة من مشاريع انسانية تربوية واجتماعية وبيئية للجنوبيين".
 
وتوجه بالشكر الي "القبعات الزرق، الذين قدموا شهداء امتزجت دماؤهم بدماء اللبنانيين"، وحيا الامم المتحدة والدول المشاركة على "رعايتها مسيرة السلام في الجنوب".
المصدر: الوكالة الوطنية
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