بوشكيان بحث وسفير رومانيا في تعزيز العلاقات بين البلدين

التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان سفير رومانيا في لبنان رادو كاتالين ماردار، في حضور نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي.

وتمّ البحث في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان ورومانيا، وتقوية التبادل الصناعي والسلعي والتجاري، واقامة الاستثمارات المتبادلة والتكاملية بين البلدين.