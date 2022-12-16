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لبنان
الحاج حسن: لتفعيل التعاون العربي المشترك في مجال الزراعة
Lebanon 24
16-12-2022
|
05:43
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رعى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية عباس الحاج حسن حفل اختتام الدورة التدريبية لنظم المعلومات الجغرافية التي أقامتها المنظمة في القاهرة.
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وأشار في كلمته إلى" أهمية العمل العربي المشترك في مجال الزراعة ، لاسيما أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية لديها من الإمكانات والكفاءات البشرية ما يؤهلها لتلعب دورا محوريا في عملية التنمية الزراعية في مختلف الأقطار العربية".
ولفت الحاج حسن إلى "الفائدة المرجوة من هذه الدورة عبر تدريب كفاءات وطنية في مجال استخدام التطبيقات الذكية في مجال نظم المعلومات الجغرافية ، مما يسهل العمليات الإحصائية المكانية الزراعية"، منوها "بجهود إدارة المنظمة على مختلف المستويات"، شاكرا" القيمين على الدورة".
هذا و عقد الحاج حسن لقاء مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، وجرى البحث في تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إحدى المنظمات الأساسية في الجامعة، لتكون رائدة في إدارة المشروعات الزراعية التنموية في المنطقة العربية.
وشدد الطرفان وفق بيان عن مكتب وزير الزراعة الاعلامي على "ضرورة التشبيك بين مختلف المنظمات العربية والإقليمية التي تعنى بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لما فيه من فائدة إيجابية على القطاع في ظل التحديات التي تهدد الأمن الغذائي ومخاطر التغير المناخي والجفاف وغيرها من العوامل التي يقتضي التصدي لها ومعالجتها بمسؤولية وحكمة".
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وفي سياق متصل التقى الحاج حسن بنظيره اليمني سالم عبد الله السقطري وكانت جولة أفق حول آليات تطوير وتفعيل التعاون العربي الزراعي والتعاون بين لبنان واليمن
المصدر:
الوكالة الوطنية
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