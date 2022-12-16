بُشرى بشأن الجيش.. ماذا كشفت السفيرة الأميركيّة في لبنان؟

تسلّمت قيادة الجيش 3 طوافات عسكرية من نوع (HUEY II) مقدّمة من الولايات المتحدة، وذلك في إطار برنامج المساعدات الأميركيّة.



Advertisement ورعت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا حفل التسليم الذي أقيم قاعدة بيروت الجوية، بمشاركة عدد من العسكريين والضباط، من الفوج الجوي في الجيش. ورعت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا حفل التسليم الذي أقيم قاعدة بيروت الجوية، بمشاركة عدد من العسكريين والضباط، من الفوج الجوي في الجيش.



وفي كلمةٍ لها، أكّدت شيا التزام بلادها الراسخ بـ"دعم الجيش"، مشيرة إلى أنّ هبة المروحيات للجيش تمثل دليلاً إضافياً على قوّة العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة.



وأوضحت شيا أنّ قيمة الطائرات المُقدّمة تتجاوز الـ24 مليون دولار أميركي، وقالت: "لقد عملت الفرق العسكرية الأميركية عن كثب مع القوّات المسلحة اللبنانية لضمان أن قدرات هذه الطائرات ستُعزز القدرة العملياتية للجيش اللبناني في توفير الأمن لكل لبنان. إن تلك المروحيات تتيح للجيش إجراء العديد من المهام العسكرية أبرزها نقل فصيلة من الجنود المجهزين بعتاد كامل إلى أيّ مكان في البلاد استجابة لأي أزمة أو طارئ".



وأضافت: "إنّ شراكتنا تمتدّ إلى ما هو أبعد من مُجرّد تسليم مروحيات اليوم. لقد وافقت وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً على تمويل عسكري أجنبي إضافي بقيمة 210 مليون دولارٍ للجيش اللبناني. إنّ هذه الأموال ستزيد من قدرة الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية خلال السنوات القادمة. إنّ أميركا مُلتزمة باعتماد طرقٍ إضافية يمكننا من خلالها مساعدة الجيش على مواصلة دوره الحيوي في تأمين لبنان وحمايته".