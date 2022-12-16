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لبنان

قرار لمولوي بشأن بلدية في قضاء جبيل...

Lebanon 24
16-12-2022 | 06:18
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أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي قرارا حمل الرقم 1463 ، اعتبر فيه مجلس بلدية الفيدار في قضاء جبيل منحلا ،  على ان يتولى محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي القيام بأعمال المجلس البلدي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد .
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المصدر: الوكالة الوطنية
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