قرار لمولوي بشأن بلدية في قضاء جبيل...

أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي قرارا حمل الرقم 1463 ، اعتبر فيه مجلس بلدية الفيدار في قضاء جبيل منحلا ، على ان يتولى محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي القيام بأعمال المجلس البلدي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد .

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