في هذين اليومين... تأمين الكهرباء 24/24 لهذه المنطقة!

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أعلنت شركة كهرباء جبيل في بيان انه "تلبية للدعوة العامة التي وجهها وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار للجبيليين لمشاهدة نهائي كأس العالم مجانا على شاشة عملاقة عند الخامسة من عصر الاحد 18 الجاري في ساحة مدينة جبيل - الشارع الروماني، بمبادرة من "شركة الوردية هولدينغ"، سيتم تأمين التيار الكهربائي في المدينة 24 ساعة على 24 ابتداء من نهار السبت حتى الاثنين المقبل".وتمنت الشركة ان "تحمل الاعياد المباركة السلام والطمأنينة لجميع اللبنانيين وخصوصا لابناء قضاء جبيل".