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لبنان

في هذين اليومين... تأمين الكهرباء 24/24 لهذه المنطقة!

Lebanon 24
16-12-2022 | 06:21
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أعلنت شركة كهرباء جبيل في بيان انه "تلبية للدعوة العامة التي وجهها وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار للجبيليين لمشاهدة نهائي كأس العالم مجانا على شاشة عملاقة عند الخامسة من عصر الاحد 18 الجاري في ساحة مدينة جبيل - الشارع الروماني، بمبادرة من "شركة الوردية هولدينغ"، سيتم تأمين التيار الكهربائي في المدينة 24 ساعة على 24 ابتداء من نهار السبت حتى الاثنين المقبل".
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وتمنت الشركة ان "تحمل الاعياد المباركة السلام والطمأنينة لجميع اللبنانيين وخصوصا لابناء قضاء جبيل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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