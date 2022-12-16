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لبنان

ابي رميا عرض مع الامين العام لجمعية البرلمانات الفرنكوفونية لتعزيز التعاون

Lebanon 24
16-12-2022 | 06:46
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التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية - الفرنسية وممثل مجلس النواب في لجان الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية النائب سيمون ابي رميا، في سياق زيارته لفرنسا، الامين العام لجمعية البرلمانات الفرنكوفونية النائب الفرنسي برونو فوكس، ووضعه في اجواء مؤتمر الحوكمة الرقمية الذي نظم في المجلس النيابي اللبناني الشهر الماضي بالتعاون مع الجمعية اللبنانية الفرنكوفونية.
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وناقش ابي رميا مع فوكس وفق مكتبه الاعلامي،" آلية التنسيق والتحضير لاتفاق تعاون حول الحوكمة الرقمية تنجز السنة المقبلة لتفعيل الـe-parliament عبر  تفعيل الموقع الالكتروني للمجلس النيابي والـapplication الخاصة بالمجلس"، كما تناول اللقاء "اطر تفعيل الأنشطة الفرنكوفونية وتعزيز التعاون اللبناني الفرنسي في هذا المجال".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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