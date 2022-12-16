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لبنان

اتهامات.. هكذا علّقت إسرائيل على حادثة "اليونيفيل" في الجنوب

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-12-2022 | 07:26
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علّق مسؤولون إسرائيليّون على الحادثة التي تعرّضت لها دورية لقوات "اليونيفيل"، ليل الأربعاء الماضي في منطقة العاقبية - جنوب لبنان، وقالوا إنّه "ليس من الواضح في الوقت الراهن من هم المسلحون الذين أطلقوا النار على الدورية"، زاعمين أن "تقييم الأمر يشيرُ إلى أن مُطلقي النار هم من عناصر حزب الله".
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ونقل موقع "واللا" الإسرائيليين عن المسؤولين في تل أبيب قولهم إنّ "اليونيفيل ليست في عجلةٍ من أمرها لمواجهة حزب الله، لذا فإن هذه الحادثة برمّتها غير عاديّة". 
وبحسب الموقع، فإنّ مسؤولين أمنيين إسرائيليين أبلغوا قوات "اليونيفيل" في لبنان بأن "حزب الله" نفذ هجوماً الكترونياً ضدّها، إلا أنها لم تتطرّق إلى ذلك علناً ولم تتخذ موقفاً ضدّ الحزب.
من جهته، علّق وزير الدفاع الإسرائيليّ بيني غانتس على الحادث قائلاً: "أود أن أعبر عن أسفي نيابة عن المؤسسة الأمنية على مقتل جندي من اليونيفيل اليوم في لبنان. أنا واثق من أن تفاصيل الحادث سيتم التحقيق فيها بعمق ، وأود أن أؤكد أن إن أنشطة قوة الأمم المتحدة في لبنان ذات أهمية كبيرة وتلعب دوراً هاماً في الحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقتنا ".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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