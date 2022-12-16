مطالبة بتمديد مفاعيل قرار استبدال قوارير الغاز القديمة.. والسبب؟

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كشف رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، في بيان، "أن ازمة الطاقة المحلية والعالمية جعلت من المواطنين التركيز اكثر على استهلاك الغاز المنزلي كبديل عن غلاء الكهرباء وانقطاعها الدائم وذلك على صعيد التدفئة المنزلية وهذا الامر اظهر الاف القوارير الغاز المخبأة وغير المستعملة وبالتالي هذا الامر يجب التعاطي معه بشكل جدي للتخفيف من مخاطره العالية على السلامة العامة، بخاصة ان هذه القوارير قديمة وغير صالحة وتستوجب إحصاءها واعادة إدخالها من ضمن القرار الذي صدر عن وزير الطاقة والمياه في العام 2015 وأصبح نافذا في 1/1/2016 الذي قضى بتبديل 4 ملايين قارورة تقريبا، أشرفنا على أنهاء تبديلها".وأكد زينون "ضرورة تمديد مفاعيل القرار، الى حين إحصاء الأعداد المتبقية للقوارير غير الصالحة للعمل وإعادة استبدالها، بخاصة وان عملية التبديل لا تحتاج سوى إلى قرار من وزير الطاقة"، مشددا على ضرورة " ان تبادر مديرية النفط الى العمل على إحصاء قوارير الغاز القديمة المتبقية في السوق ليتم تجديدها".