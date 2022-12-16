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لبنان

لقاء بين سفيري مصر وفرنسا تناول التطورات

Lebanon 24
16-12-2022 | 08:20
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- استقبل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تم بحث في آخر التطورات السياسية الداخلية والاقليمية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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