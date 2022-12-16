اشكال بين صرافين متجولين في هذا المنطقة.. ماذا حصل؟

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نقل الفلسطيني علي د. ويعمل صرافاً متجولاً، الى مستشفى الهمشري في صيدا مصاباً في ساقه، اثر تعرضه في محلة الفيلات لإطلاق نار من قبل الفلسطينيين يوسف أ. وأحمد أ. وذلك نتيجة خلاف مادي بينه وبينهما في موضوع شراء وبيع عملة.وحضرت القوى الأمنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.