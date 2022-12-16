بري استقبل البزري ورحمة ومنصوري وبحث معهم في التطورات

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وعرض معه الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وإنمائية .واستقبل رئيس المجلس أيضا النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري.وبعد الظهر، استقبل بري النائب السابق اميل رحمة وعرض معه آخر التطورات والمستجدات السياسية.