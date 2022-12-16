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لبنان

بري استقبل البزري ورحمة ومنصوري وبحث معهم في التطورات

Lebanon 24
16-12-2022 | 08:35
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وعرض معه الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وإنمائية .
 
واستقبل رئيس المجلس أيضا النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري.
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وبعد الظهر، استقبل بري النائب السابق اميل رحمة وعرض معه آخر التطورات والمستجدات السياسية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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