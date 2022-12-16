اعتصام لاهالي موقوفي أحداث عبرا : مستمرون في التحركات الى إغلاق الملف

نفذ أهالي موقوفي احداث عبرا مع "شباب مسجد بلال"، وحشد من المصلين والمناصرين، في حضور رئيس المكتب السياسي في الجنوب لـ"الجماعة الإسلامية" الدكتور بسام حمود، إعتصاما أمام مسجد بلال في عبرا، بعنوان "عبرا الجرح النازف".



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وألقى كلمة باسم المعتصمين خالد البوبو، فأكد أنهم "مستمرون في تحركاتهم التي انطلقت منذ ما يقارب العشر سنوات ولن تتوقف حتى يرفع الظلم عن الشيخ أحمد الأسير وإخوانه المظلومين".وحمل البوبو، القيادات السياسية والدينية في الطائفة السنية، "مسؤولية استمرار الظلم، لانها تعرف حقيقة ما حصل في عبرا، ومع ذلك لم تعمل على إغلاق الملف".وسار المعتصمون في مسيرة وتوقفوا بعد ذلك أمام الـkfc حيث انطلقت معركة عبرا في حزيران 2013.