هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟



Advertisement بينما إفتتح سعر صرف دولار السوق الموازية، صباح اليوم الجمعة مسجّلاً ما بين 43550 و43650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

سجل سعر صرف دولار السوق الموازية، عصر اليوم الجمعة، تسعيرة ما بين ما بين 43450 و43550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.